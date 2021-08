Junge Erwachsene verbotenerweise auf Ruinengelände unterwegs

Vier junge Erwachsene sind erwischt worden, als sie verbotenerweise das in der Szene als "Lost Place" bekannte ehemalige Kinderkurheim in Marktredwitz erkunden wollten. Das Betreten des Ruinengrundstücks ist untersagt. Trotzdem treiben sich regelmäßig meist kleinere Gruppen Jugendlicher im "Unna Heim" herum, wie ein Polizeisprecher am Sonntag mitteilte.

29. August 2021 - 10:41 Uhr | dpa

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach einer Polizeistreife. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Marktredwitz Spaziergänger hatten die vier jungen Leute zwischen 19 und 21 Jahren am Samstagabend bemerkt und die Polizei verständigt. Die Firma, der das Gelände im Landkreis Wunsiedel gehört, stellt in diesen Fällen Strafantrag wegen Hausfriedensbruch. Gegen die Eindringlinge wird daher nun der Polizei zufolge ermittelt. © dpa-infocom, dpa:210829-99-09891/2