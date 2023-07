Jugendlicher verbringt Nacht in den Bergen: Suchhubschrauber

In Oberbayern hat ein 16-Jähriger eine größere Suchaktion ausgelöst, weil er eine Nacht in den Bergen verbracht hat. Wie die Polizei mitteilte, hatte die Familie ihn in Garmisch-Partenkirchen am späten Montagabend als vermisst gemeldet. Wohin der 16-Jährige wandern wollte, wusste den Angaben zufolge niemand genau.

04. Juli 2023 - 11:06 Uhr | dpa

Ein Rettungshubschrauber setzt zur Landung an. © Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Garmisch-Partenkirchen Polizei und Bergwacht hätten unter anderem mit einem Hubschrauber in der Nacht auf Dienstag mehrere Gipfel in der Region nach dem 16-Jährigen abgesucht - ohne Erfolg. In den frühen Morgenstunden habe man die Suche wegen schlechten Wetters abgebrochen. Am Dienstagmorgen sei der 16-Jährige dann wohlauf und eigenständig nach Hause gekommen. Er habe die Nacht vermutlich in einer Hütte verbracht.