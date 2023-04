Ein Jugendlicher soll für mehrere Brände in einer oberfränkischen Gemeinde verantwortlich sein. Er habe die Taten gestanden, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Wegen seines Alters und des Geständnisses könnte er einer Haftstrafe gegen Auflagen entgehen. Eine solche Auflage könne zum Beispiel das regelmäßige Erscheinen auf der Polizeidienststelle oder Arbeitsstunden bei sozialen Stellen sein.

Oberhaid

Der Tatverdächtige soll in Oberhaid (Landkreis Bamberg) Anfang April einen Altkleidercontainer und ein landwirtschaftliche Anwesen angezündet haben. Am vergangenen Montag soll er zudem einen Holzstapel aus alten Jagdkanzeln in Brand gesetzt haben. Der Schaden wird insgesamt auch etwa 7000 Euro geschätzt. Das Motiv des Jugendlichen war am Freitag noch unklar.