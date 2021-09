Jugendliche treten Igeljunges tot

Jugendliche haben ein Igeljunges in einer Schule im schwäbischen Memmingen totgetrampelt. Schüler hätten beobachtet, wie die Gruppe auf dem Pausenhof auf zwei Igeljunge eingetreten hätte, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Eines starb. Die Schüler schalteten die Schulleitung ein, die die Jugendlichen dann anzeigte. Das überlebende Igelkind kam in eine Auffangstation. Gegen die Täter wurde nach dem Vorfall vor etwa zehn Tagen ein Strafverfahren nach dem Tierschutzgesetz eingeleitet.

30. September 2021 - 13:29 Uhr | dpa

