Jugendliche nutzen Bahnbrücke als Abkürzung

Miltenberg

Zwei Jugendliche, die eine Bahnbrücke als Abkürzung genutzt haben, haben in Miltenberg einen Zug zu einer Schnellbremsung gezwungen. Die zwei 15- und 17-Jährigen seien dabei nicht verletzt worden, berichtete die Bundespolizei am Dienstag. Eine Streife brachte die Jugendlichen am Montagabend von der Brücke. Gegen die beiden wird wegen des Verdachts gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt. Die Polizei warnt davor, sich auf Bahngleisen aufzuhalten.