Jugendliche flüchten vor Polizei: Und lassen Ausweise zurück

20 bis 30 junge Leute haben sich auf einem Skaterplatz in Schwaben zum Feiern getroffen und sind dann vor der Polizei geflüchtet. Als ein Streifenwagen an dem Platz in Langenneufnach (Landkreis Augsburg) vorfuhr, seien die Feiernden in alle Richtungen davongerannt, teilte die Polizei am Montag mit. Viele hätten am Samstagabend in der Eile ihre Sachen zurückgelassen, sodass die Beamten Ausweisdokumente fanden. Die Betroffenen müssen nun mit Anzeigen nach dem Infektionsschutzgesetz rechnen.

22. Februar 2021 - 14:01 Uhr | dpa

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht auf der Straße. © Carsten Rehder/dpa/Illustration

Langenneufnach © dpa-infocom, dpa:210222-99-544164/2