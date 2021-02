Jugendliche Einbrecher klauen Auto und fahren Polizei davon

Mit einem gestohlenen Auto haben sich zwei jugendliche Einbrecher eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei durch Bergisch Gladbach geliefert. Das 16 und 17 Jahre alte Duo war in eine Werkstatt eingebrochen, stahl mehrere Autoschlüssel und fuhr dann mit einem Wagen ohne Kennzeichen davon, wie Beamte am Montag mitteilten. Eine Streife habe die Verfolgung aufgenommen, die sich über 17 Kilometer quer durch die Stadt bis nach Odenthal im Rheinisch-Bergischen-Kreis zog. Dabei überfuhr der 16-Jährige am Steuer mit Tempo 100 bis 120 mehrere Kreuzungen bei Rotlicht, wie es weiter hieß. In einer Sackgasse war dann Schluss, Polizisten nahmen die Jugendlichen in der Nacht auf Sonntag fest. Sie wurden von Erziehungsberechtigten auf der Wache abgeholt.

22. Februar 2021 - 13:40 Uhr | dpa

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht auf der Straße. © Carsten Rehder/dpa/Illustration

Bergisch Gladbach © dpa-infocom, dpa:210222-99-543721/2