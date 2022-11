Journalist und Sprachkritiker Schneider wird beigesetzt

Journalist und Sprachkritiker Wolf Schneider in der ARD-Talksendung "Anne Will".

Starnberg

Im oberbayerischen Starnberg wird heute um 13.00 Uhr der Journalist und Sprachkritiker Wolf Schneider beigesetzt. Schneider war im Alter von 97 Jahren am 11. November gestorben. Als langjähriger Chef der Henri-Nannen-Journalistenschule in Hamburg war er stilprägend für viele Generationen Medienschaffender. Der in Erfurt geborene Schneider hatte zudem führende Positionen bei bekannten deutschen Medienhäusern inne. Einem breiteren Publikum wurde er als Verfasser von Büchern wie "Deutsch für Profis" und als Experte für Sprache und Stil bekannt. Außerdem moderierte er die "NDR Talk Show". Schneider lebte zuletzt in Starnberg, wo er auch starb.