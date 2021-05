Joachim Herrmann gratuliert Greuther Fürth zum Aufstieg

Bayerns Innen- und Sportminister Joachim Herrmann hat der SpVgg Greuther Fürth zum Aufstieg in die Fußball-Bundesliga gratuliert. "Fränkischer Fußball ist wieder top!", teilte der CSU-Politiker am Sonntag über eine Ministeriumssprecherin mit. Herrmann sprach von einem "sensationellen Aufstieg", dem eine "beeindruckende Mannschaftsleistung" vorausgegangen sei, an deren Ende nun der "Aufstieg in die Elite-Liga redlich verdient" sei.

23. Mai 2021 - 20:20 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Joachim Herrmann (CSU), Innen- und Sportminister von Bayern. © Daniel Karmann/dpa/Archivbild