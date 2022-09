Jahrestag des Olympia-Attentats: Diskussion über Sicherheit

Am Vortag des Gedenkens an die Opfer des Olympia-Attentats von 1972 wird Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) zu einer Podiumsdiskussion im jüdischen Gemeindezentrum in München erwartet. Dabei wird es heute auch um die Frage gehen, wie es heute um die innere Sicherheit steht, heißt es in der Ankündigung der Israelitische Kultusgemeinde München und Oberbayern. Neben der Präsidentin der Gemeinde, Charlotte Knobloch, wird auch Shlomo Levy dabei sein. Er war Dolmetscher des israelischen Olympiateams, auf das eine Terrororganisation am 5. September 1972 einen Anschlag samt Geiselnahme verübt hatte. Elf Athleten und Trainer sowie ein deutscher Polizist starben.

03. September 2022 - 20:08 Uhr | dpa