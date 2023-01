Jahresstart im kalten Main: Drei-König-Schwimmen in Würzburg

Trübes Wetter, kaltes Wasser, aber gute Stimmung: Beim Drei-König-Schwimmen in Würzburg haben sich mehr als 70 Teilnehmende in den Main gewagt.

Das Drei-König-Schwimmen in Würzburg.

Würzburg

Sie schwammen am Freitag entweder fünf oder zweieinhalb Kilometer im Fluss und begannen das neue Jahr entsprechend sportlich.

Veranstalter des Drei-König-Schwimmens, das heuer in die 38. Auflage ging, war die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) in Unterfranken. Die Wassertemperatur betrug nach DLRG-Angaben am Freitag sieben Grad, die Schwimmerinnen und Schwimmer sollten nur mit Neopren-Anzügen ins Wasser.

In den vergangenen beiden Jahren musste das Drei-König-Schwimmen wegen der Corona-Pandemie ausfallen.