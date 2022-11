Jahrescharts von Spotify: Luciano in Bayern an der Spitze

Der Rapper Luciano ist unter Spotify-Nutzern in Bayern der meistgestreamte Musiker des Jahres. Das teilte der schwedische Streaming-Anbieter am Mittwoch im Zuge seines Jahresrückblicks "Wrapped" mit. Der in Bautzen geborene Rapper zählt zu den erfolgreichsten Musikern der deutschen Hip-Hop-Szene. Der 28-Jährige ist laut Spotify der meistgestreamte Künstler in Bayern und Deutschland 2022, sein Lied "Beautiful Girl" war deutschlandweit außerdem der meistgehörte Track.

30. November 2022 - 14:40 Uhr | dpa

Das Logo der Spotify-App ist auf dem Bildschirm eines Smartphones zu sehen. © Fabian Sommer/dpa/Illustration

München Mit RAF Camora und Bonez MC dominiert Rap auch Platz zwei und drei der meistgestreamten Künstler im Freistaat. Auf den weiteren Plätzen der bayerischen Spotify-Top 10 folgten Ed Sheeran, Eminem, t-low, Capital Bra, Sido und David Guetta.