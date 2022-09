Jahn Regensburg erwartet "Rock'n'Roll" vom SC Paderborn

Trainer Mersad Selimbegovic lässt die Systemfrage beim SSV Jahn Regensburg vor dem Auswärtsspiel in der 2. Fußball-Bundesliga bei Tabellenführer SC Paderborn offen. Nach drei Niederlagen nacheinander hatten die Oberpfälzer beim 0:0 gegen Holstein Kiel erfolgreich von einer Vierer- auf eine Dreier-Kette in der Defensive umgestellt. "Das hat gut funktioniert, die Jungs haben es gut aufgenommen", sagte Selimbegovic am Donnerstag. "Mal sehen, Paderborn spielt auch ein bisschen anders als Kiel."

08. September 2022 - 12:14 Uhr | dpa

Mersad Selimbegovic. © Swen Pförtner/dpa/Archivbild