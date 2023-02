Jahn im Duell der Punktlosen: "Du musst das jetzt erzwingen"

Nach dem Sturz auf den letzten Tabellenplatz sehnt Trainer Mersad Selimbegovic beim SSV Jahn Regensburg ein Ende der Sieglos-Serie herbei. "Du musst das jetzt erzwingen", sagte der 40-Jährige eindringlich vor dem Heimspiel am Samstag (13.00 Uhr/Sky) gegen Hannover 96. Es ist das Duell der Punktlosen in der Rückrunde. "Beide Mannschaften wollen diese Serie unbedingt brechen", bemerkte Selimbegovic am Donnerstag zu der speziellen Konstellation.

16. Februar 2023 - 11:51 Uhr | dpa

Der Regensburger Trainer Mersad Selimbegovic steht nach dem Abpfiff auf dem Platz. © Daniel Karmann/dpa

Regensburg Der Jahn braucht die Punkte dringend im Abstiegskampf, während die Gäste aus Niedersachsen mit ihrem verpatzten Fehlstart 2023 zunächst einmal den Kontakt zu den Spitzenplätzen verloren haben. Slimbegovic fordert von seinen Profis ein entschlossenes Auftreten: "Nicht verstecken, Brust raus!" Die Negativserie von sieben sieglosen Spielen will der 40-Jährige "nicht schönreden". Trotzdem bemerkte der Jahn-Coach mit Blick auf die letzten Partien und Leistungen: "Wir waren in allen Belangen nicht bodenlos unterlegen." Immerhin hat sich die Personalsituation verbessert. Scott Kennedy kann nach seiner Rot-Sperre in die Abwehrreihe zurückkehren. Optionen sind inzwischen auch wieder die erfahrenen Defensivkräfte Steve Breitkreuz und Benedikt Saller. "Sie sind brutal wichtig", sagte Selimbegovic zur Bedeutung des Duos. Allerdings fehle beiden Spielpraxis, Innenverteidiger Breitkreuz hatte seinen letzten Einsatz im Oktober. "Das darf man nicht unterschätzen", meinte Selimbegovic. Er wollte mit beiden Profis sprechen. "Kader oder eventuell mehr?" Die Antwort gibt es am Samstag.