Jäger verläuft sich im Wald: Dank Polizeidrohne gerettet

Ein 80-jähriger Jäger hat sich in einem Wald nahe Augsburg verirrt und ist später mithilfe einer Polizeidrohne gefunden worden. Der Senior habe bis zum späten Abend auf einem Hochsitz bei Thierhaupten gesessen und dann in der Dunkelheit nicht mehr den Rückweg gefunden, teilte die Polizei am Montag mit. Mit seinem Handy rief er am Sonntagabend seine Frau an. Sie verständigte die Polizei und gab die Standortdaten ihres Mannes durch.

26. Juli 2021 - 13:50 Uhr | dpa

Thierhaupten Mit einer Drohne des Polizeipräsidiums Schwaben Nord in Augsburg fanden die Einsatzkräfte den 80-Jährigen schließlich und begleiteten ihn aus dem Wald. Dass verirrte Menschen mithilfe von Polizeidrohnen aufgespürt und in Sicherheit gebracht werden, komme in letzter Zeit immer häufiger vor, sagte ein Sprecher. © dpa-infocom, dpa:210726-99-538691/2