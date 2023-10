Israeli Grinfeeld leitet Bayern-Spiel in Kopenhagen

Schiedsrichter Orel Grinfeeld aus Israel wird das erste Auswärtsspiel des FC Bayern München in der Gruppenphase der Champions League pfeifen. Die UEFA setzte den 42-Jährigen für die Partie an diesem Dienstag (21.00 Uhr) gegen den FC Kopenhagen im Parken-Stadion der dänischen Hauptstadt an. Grinfeeld leitet seit 2018 Spiele in Europas Fußball-Königsklasse, darunter waren auch zwei mit Bayern-Beteiligung.

01. Oktober 2023 - 11:57 Uhr | dpa

Deutschlands Joshua Kimmich (l) diskutiert mit Schiedsrichter Orel Grinfeeld aus Israel. © Christian Charisius/dpa