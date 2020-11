Inzidenz über 400: Distanzunterricht im Landkreis Traunstein

Angesichts eines Rekordwertes bei den Sars-CoV-2-Infektionen sollen im Landkreis Traunstein viele Schüler wieder in den Distanzunterricht gehen. Von Montag an bis zum 4. Dezember werde "aufgrund des diffusen Infektionsgeschehens" der Präsenzunterricht vorübergehend eingestellt, teilte das Landratsamt am Donnerstag mit.

12. November 2020 - 12:10 Uhr | dpa

Traunstein Ausgenommen seien Grundschulen sowie diverse andere Schularten und Klassen. Weiter Präsenzunterricht sollen etwa schulvorbereitende Einrichtungen sowie Start- und Abschlussklassen verschiedener Schultypen haben. Am Mittwoch hatte das bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) für den Landkreis eine Sieben-Tage-Inzidenz von 416,20 gemeldet - der höchste bisher aus Bayern bekannt gewordene Wert. Landrat Siegfried Walch (CSU) hatte in einem Videospot von einer "galoppierenden Aufwärtsbewegung" gesprochen.