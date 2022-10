Initiative: Nürnberg ist Spitzenreiter beim Recyclingpapier

Nürnberg ist einer Auswertung zufolge die "recyclingpapierfreundlichste Stadt" Deutschlands. Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) verlieh der Stadt am Dienstag in Berlin die Auszeichnung "Papieratlas", wie die Initiative Pro Recyclingpapier mitteilte. Den Organisatoren zufolge erreichte Bayerns zweitgrößte Stadt die bundesweit höchste Gesamtpunktzahl bei der Verwendung von Recyclingpapier in öffentlichen Einrichtungen.

11. Oktober 2022 - 15:10 Uhr | dpa

Nürnberg 100 Prozent des von der Nürnberger Stadtverwaltung genutzten Papiers war im Jahr 2021 demnach Recyclingpapier mit dem Umwelt-Siegel Blauer Engel. Die fränkische Metropole erhielt auch Sonderpunkte für den Einsatz von Recyclingpapier jenseits der Stadtverwaltung, zum Beispiel an öffentlichen Schulen. Der "Papieratlas" dokumentiert seit 2008 jährlich die Recyclingpapierquoten in deutschen Städten, seit einigen Jahren auch in Hochschulen und Landkreisen.