Inflation verlangsamt sich allmählich

Der Anstieg der Verbraucherpreise in Bayern verlangsamt sich allmählich. Im April lag die Inflationsrate nach vorläufigen Zahlen im Vergleich zum Vorjahr bei 7,2 Prozent, ebenso wie im März. Das teilte das Statistische Landesamt in Fürth am Freitag mit. Anfang des Jahres hatte die Teuerung noch bei knapp neun Prozent gelegen.

28. April 2023 - 10:06 Uhr | dpa

Eine Mann dreht die Heizung auf. © Fabian Sommer/dpa/Symbolbild

Fürth In der kurzfristigen Betrachtung von Monat zu Monat lag die Teuerung bei 0,4 Prozent. Lebensmittel und Haushaltsenergie waren laut Landesamt sogar etwas günstiger als im März. Lebensmittel waren demnach 0,7 Prozent billiger als vier Wochen zuvor, Heizöl kostete 0,8 Prozent weniger.