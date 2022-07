Inflation in Bayern zieht an

Die Inflation in Bayern zieht weiter an. Im Juli stiegen die Verbraucherpreise im Vergleich zum Vormonat um ein Prozent, wie das Landesamt für Statistik am Donnerstag mitteilte. Damit waren die Verbraucherpreise 8 Prozent höher als ein Jahr zuvor. Im Juni hatte der Zuwachs bei 7,9 Prozent gelegen.

28. Juli 2022 - 10:25 Uhr | dpa

Ein Einkauf liegt in einem Einkaufswagen in einem Supermarkt. © Fabian Sommer/dpa/Symbolbild

Fürth Haushaltsenergie inklusive Strom und Gas verteuerte sich im Jahresvergleich um 47,2 Prozent. Zur Haushaltsenergie gehört auch Heizöl, das mehr als doppelt so teuer war wie im Juli 2021. Kraftstoffe waren 24,4 Prozent teurer, Nahrungsmittel 14,7 Prozent.