Inflation in Bayern steigt wieder leicht

Die Inflation in Bayern ist zum ersten Mal seit Januar wieder leicht gestiegen. Das Landesamt für Statistik gab sie am Donnerstag mit 6,2 Prozent für den Juni an. Das waren den vorläufigen Ergebnissen zufolge 0,1 Prozentpunkte mehr als im Mai. Die Preissteigerung wird dabei jeweils im Vergleich zum Vorjahresmonat erhoben. Ihren Höhepunkt hatte sie in Bayern im November mit 9,2 Prozent erreicht, seither war sie mit leichten Schwankungen tendenziell zurückgegangen.

29. Juni 2023 - 10:04 Uhr | dpa

Eine Kasse in einem Bekleidungsladen. © Fabian Sommer/dpa

Fürth Größte Treiber der Preissteigerung in Bayern sind derzeit Nahrungsmittel, die 12,8 Prozent teurer sind als vor einem Jahr sowie Haushaltsenergie wie Strom, Gas und Brennstoffe, die sich um 11,7 Prozent verteuert haben.