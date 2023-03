Infineon kündigt Kauf von Gan Systems an

Infineon hat eine Übernahme in Kanada angekündigt. Der deutsche Chiphersteller erwirbt Gan Systems, einen Hersteller von leistungsstarken Halbleiter-Elementen aus Galliumnitrid, wie Infineon am Donnerstagabend in Neubiberg bei München mitteilte.

02. März 2023 - 21:00 Uhr | dpa

Ein geöffnetes Smartphone liegt vor einer LED-Wand, die einen Chip zeigt. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Neubiberg Der Kaufpreis von 830 Millionen US-Dollar werde mit vorhandenen liquiden Mitteln finanziert. Die Aufsichtsgremien beider Unternehmen hätten der Übernahme bereits zugestimmt. Die Transaktion unterliege aber noch den üblichen Abschlussbedingungen und behördlichen Genehmigungen.