Impfungen gegen Corona nun in ganz Bayern

Im Freistaat werden die Impfungen zum Schutz gegen das Coronavirus fortgesetzt. Nach einer Panne zum Start am Sonntag geht es nun auch in Oberfranken los. Die Probleme in der Kühlkette dort sollen nicht noch einmal auftreten.

THW-Mitarbeiter verteilen am Impfzentrum Dasing eine Impfstoff-Lieferung in Transportboxen.

München

Die Impfungen gegen das Coronavirus im Freistaat gehen weiter - nach einer Panne gab es nun auch für Oberfranken den offiziellen Startschuss. Die herstellende Firma habe die Qualität der Impfdosen bestätigt und die Dosen freigegeben, teilte die Bezirksregierung mit. "Damit steht dem Impfstart in Oberfranken nichts mehr im Wege." Ein Sprecher bestätigte, dass die Impfungen noch am Montag anlaufen sollten. Zum bayernweiten Start am Vortag hatte es in der Region Probleme mit der Kühlkette gegeben. Der Beginn der größten Massenimpfung in der Geschichte der Bundesrepublik wurde dort deshalb verschoben.

Bei der für Montag erwarteten Lieferung von 97 000 Impfdosen für Bayern zeichneten sich auch in Oberfranken keine Probleme mehr ab, wie der Sprecher der Bezirksregierung sagte. Die Probleme vom Vortag würden derzeit sorgfältig aufgearbeitet; weitere Informationen sollten am Nachmittag veröffentlicht werden.

Der Impfstoff, den die Firmen Biontech und Pfizer gegen das Coronavirus entwickelt haben, muss bei extremen Temperaturen um die Minus 70 Grad tiefgekühlt werden. Auch in Schwaben gab es am Sonntag deshalb zunächst Verzögerungen.

Zu Wochenbeginn sollen die Impfungen nun bayernweit vor allem in den Alten-und Senioreneinrichtungen zügig fortgesetzt werden. Die Vakzine werden über acht Verteilzentren koordiniert in die Regionen gebracht und derzeit in erster Linie über sogenannte mobile Teams Heimbewohnern gespritzt. Der Betrieb in den meisten der 99 Impfzentren in den Landkreisen und kreisfreien Städten soll erst im Laufe des Januars richtig anlaufen.

Bereits am Sonntag hatten mehrere Tausend Menschen in Bayern die Spritze verabreicht bekommen, von der eine schützende Wirkung im Kampf gegen Corona erwartet wird. Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) hatte von einem "sehr bewegenden" Tag gesprochen.

Da für einen wirksamen Schutz zweimal geimpft werden muss, wird jeweils die Hälfte der Impfstoffdosen zurückgestellt und in den zentralen Standorten zwischengelagert.