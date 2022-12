Immer mehr Single-Haushalte im Freistaat

In Bayern gibt es immer mehr Single-Haushalte. Vor allem Seniorinnen oder Senioren und jüngere Menschen leben alleine. Das zeigen Ergebnisse des Mikrozensus 2021, wie das Landesamt für Statistik am Freitag in Fürth mitteilte.

16. Dezember 2022 - 11:26 Uhr | dpa

Fürth Demnach gibt es 6,3 Millionen private Haushalte in Bayern. 40 Prozent davon sind Single-Haushalte. In den Großstädten beträgt der Anteil 51 Prozent, in kleineren Gemeinden nur 32 Prozent. In 33 Prozent der Haushalte leben zwei Menschen; in 23 Prozent der Haushalte wohnen drei oder vier Menschen. Fünf oder mehr Menschen leben in vier Prozent der Haushalte unter einem Dach. Der Anteil der Single-Haushalte lag 2001 noch bei 28 Prozent.