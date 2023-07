Immer mehr Menschen engagieren sich in bayerischen Sicherheitswachten

Ehrenamtlich gegen das Verbrechen – Immer mehr Menschen engagieren sich in Bayern in Sicherheitswachten. Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hat die Zunahme der freiwilligen Helfer gelobt.

Ingolstadt - Sie sollen als Bindeglieder zwischen Bevölkerung und Polizei fungieren - Sicherheitswachten laufen etwa in Wohngebieten Streife und liefern der Polizei bei Bedarf Hinweise. Die Idee dahinter? Das Sicherheitsgefühl innerhalb der Bevölkerung fördern und auf diese Weise Straftaten und Ordnungsstörungen verhindern, so erklärte es Innenminister Joachim Hermann (CSU) heute in Ingolstadt.

"Der Ausbau der Sicherheitswacht im Freistaat geht weiterhin in großen Schritten voran. Die Zahl der Ehrenamtlichen und der beteiligten Kommunen steigt von Jahr zu Jahr". Aktuell würden sich bayernweit 1381 Sicherheitswachtangehörige (+112 im Vergleich zum Oktober 2022), davon 447 Frauen (+36) engagieren. Diese seien in 165 Sicherheitswachten (+6) in 255 Städten und Gemeinden (+42) ehrenamtlich tätig. Ziel seien rund 1500 Sicherheitswachtangehörige in Bayern, so Herrmann.

Der Minister appellierte an alle bayerischen Gemeinden und Städten

"Von der Bayerischen Sicherheitswacht kann jede Kommune profitieren." so Herrmann. Die Bayerische Polizei stehe dabei mit Rat und Tat zur Seite. Die Kosten würden komplett vom Freistaat übernommen. In der Vergangenheit hatten viele Kommunen die Sorge, dass sie nach ihrer Zustimmung zu einer Sicherheitswacht weniger Polizeistellen zugeordnet bekommen.

Die ehrenamtlichen Helfer haben keinerlei polizeiliche Befugnisse noch dürfen sie deren Aufgaben erfüllen. Sie werden aber mit Uniformen und Funkgeräten ausgestattet und von den örtlichen Polizeiinspektionen fortgebildet. Zur Ausstattung gehören inzwischen auch moderne Pedelecs - diese sollten laut Herrmann künftig weiter ausgebaut werden.

Einführung der Sicherheitswacht in der Stadt Olching und der Gemeinde Maisbach

Auch in der Stadt Olching und der Gemeinde Maisach wurde heute erstmals eine Sicherheitswacht eingeführt. Eine Frau und sechs Männer erhielten dort ihre neuen Dienstausweise, mit denen sie sich zukünftig im Rahmen ihrer öffentlichkeitswirksamen Tätigkeit als Mitglieder der Sicherheitswacht legitimieren werden.

Der Polizeihauptkommissar Thomas Obermayer der Stadt Olching hatte die sieben Ehrenamtlichen Helfer in 40 Unterrichtseinheiten ausgebildet, und bedankte sich anlässlich des Starts der Sicherheitswacht für die Bereitschaft der Teilnehmer. Bereits im Vergangenen Jahr hatten die Bürgermeister der Stadt Olching und der Gemeinde Maisach den Weg geebnet für die heutige Einführung.

Sicherheitswacht auch in der Landeshauptstadt?

Auch München ist dem Thema nicht fremd. Zuletzt wurde im April über die Einführung einer Sicherheitswacht in Untergiesing-Harlaching diskutiert. Der Seniorenbeirat hatte hier die Einführung der ehrenamtlichen Helfer gefordert, das allerdings vergeblich. Der Bezirksausschuss lehnte die Idee deutlich ab.

Von den größeren Parteien hatte ausschließlich die CSU den Vorschlag befürwortet. In anderen Parteien sowie in vielen Münchner Vierteln traf die Idee auf besonders kritische Stimmen.

Kritik an den freiwilligen Sherrifs

Der Vorsitzende des Bezirksausschusses, Sebastian Weisenburger (Grüne) lehnte die Einführung der Sicherheitswacht grundsätzlich ab. Er kritisierte anlässlich des Bezirksausschusses im April, eine 40-stündige Ausbildung würde nicht ausreichen um professionell mit Situation umzugehen, dafür gebrauche es eine vollständige Ausbildung. Besonders kritisch sehe er Ehrenamtler nach einer solch kurzen Schulung bereits zu erlauben Platzverweise zu erteilen, Personalien aufzunehmen und mit Pfefferspray bewappnet durch das Viertel zu patouillieren.

In anderen Münchner Viertel ist die Sicherheitswacht allerdings lange Tradition: In Schwabing, Sendling, Perlach, Neuhausen, Milbertshofen und im Olympiapark sind die ehrenamtlichen Sicherheitswächter bereits regelmäßig unterwegs. In Bayern gibt es die Sicherheitswacht nun bereits seit 1994. Erkennbar sind die Angehörigen der Sicherheitswacht an ihrer dunkelblauen Sonderbekleidung inclusive Basecap mit der Aufschrift "Sicherheitswacht" und dem Bayerischen Staatswappen an Hemd oder Jacke. Sie sind mit einem Funkgerät ständig mit der Dienststelle verbunden und führen zum eigenen Schutz ein Pfefferspray mit.