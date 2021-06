Im Rausch in Polizeikontrolle: Ehepaar will Plätze tauschen

Ohne Führerschein und unter Drogen: Mit einem Platztausch mit seiner Frau wollte sich ein 36 Jahre alter Autofahrer bei einer Polizeikontrolle aus der Affäre ziehen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, waren Beamte dem Auto in Großheubach im Landkreis Miltenberg gefolgt und hatten dabei beobachtet, wie Beifahrerin und Fahrer die Plätze wechselten. Bei der Kontrolle am Montag stellten sie den Angaben nach fest, dass der ursprüngliche Fahrer, der 36-Jährige, unter Drogen stand und keine Fahrerlaubnis hatte. Zudem fanden die Beamten noch eine geringe Menge Marihuana. Die 36 Jahre alte Ehefrau konnte anschließend weiterfahren.

01. Juni 2021 - 08:59 Uhr | dpa

Eine Polizistin hält ein Winkerkelle in die Höhe. © Sebastian Willnow/zb/dpa/Symbolbild

Großheubach © dpa-infocom, dpa:210601-99-816136/2