Illegaler Welpentransport auf A3 gestoppt

Ruhstorf an der Rott

Die Bundespolizei hat auf der Autobahn 3 bei Ruhstorf an der Rott (Landkreis Passau) einen illegalen Welpentransport gestoppt. Eine 22-Jährige war den Angaben zufolge mit zehn kleinen Hunden in zu kleinen Transportboxen auf dem Weg von Rumänien nach Amsterdam. Die Welpen seien "augenscheinlich auch viel zu jung für den Hundetransport" gewesen. Außerdem waren die Tierausweise und Impfbücher nach Polizeiangaben gefälscht. Die Hundebabys kamen in ein Tierheim, gegen die 22-Jährige wird wegen Urkundenfälschung und mehrerer Verstöße gegen das Tierschutzgesetz ermittelt.