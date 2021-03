IG Metall will Warnstreiks am Freitag verschärfen

In Bayern haben sich am Donnerstag knapp 6000 Metaller an Warnstreiks beteiligt, fast die Hälfte davon in Schweinfurt. In Augsburg ließen 1700 Beschäftigte von MAN Energy Solutions zeitweise die Arbeit ruhen; in Bamberg demonstrierten 200 Metaller auf dem Maxplatz für ihre Tarifforderungen. Der bayerische IG-Metall-Chef Johann Horn sagte: "Unsere Warnstreiks sind gut angelaufen, die Beteiligung ist hervorragend. Bis zum Wochenende werden wir die Warnstreiks noch mal verschärfen."

04. März 2021 - 17:40 Uhr | dpa

Ein Streikender schwenkt bei einem Warnstreik eine Fahne der IG-Metall Schweinfurt. © Nicolas Armer/dpa/Archivbild

