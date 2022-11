IG Metall weitet Warnstreiks aus - 50 Betriebe betroffen

Die IG Metall weitet ihre Warnstreiks in Bayern aus, nachdem auch die vierte Runde der Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie keine Einigung gebracht hat. Am Mittwoch sollten 50 Betriebe in Bayern betroffen sein, wie sie mitteilte. Das sei die bisher höchste Zahl an einem Tag in der aktuellen Tarifauseinandersetzung, sagte ein Sprecher.

09. November 2022 - 09:20 Uhr | dpa

Warnstreiks der IG Metall in der Metall- und Elektroindustrie, hier bei ZF in Schweinfurt. © Heiko Becker/dpa