Hustenanfall beim Autofahren: Mann kollidiert mit Laster

Durch einen Hustenanfall ist ein 89-jähriger Autofahrer in Niederbayern in den Gegenverkehr geraten und mit einem Laster zusammengestoßen. Bei dem Unfall am Freitagmittag auf der Bundesstraße 388 in Velden (Landkreis Landshut) wurden der Mann und seine 81 Jahre alte Beifahrerin leicht verletzt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Der 89-Jährige sei in seinem Auto eingeklemmt und von Polizei und Feuerwehr befreit worden. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

29. Januar 2021 - 17:10 Uhr | dpa

Mit eingeschaltetem Blaulicht ist ein Rettungswagen im Einsatz. © Boris Roessler/dpa/Archivbild

Velden © dpa-infocom, dpa:210129-99-226318/2