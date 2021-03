Husky schlüpft durch Zaun und reißt Kaninchen

Ein Husky hat in Neu-Ulm nach Polizeierkenntnissen ein Kaninchen gerissen. Zeugen riefen die Polizei, weil sie den Hund mit dem toten Kaninchen gesehen hatte, wie die Polizei am Montag mitteilte. Als die Beamten am Sonntagnachmittag eintrafen, sei der Husky schon wieder bei seiner Besitzerin gewesen. Die Polizei geht davon aus, dass er durch ein Loch im Zaun ausbüxte und dann den Zweghasen tötete. Dessen Besitzer war zunächst unbekannt.

15. März 2021 - 17:10 Uhr | dpa

Neu-Ulm