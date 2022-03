Hunderte Liter Klebstoff von Lkw-Ladefläche ausgelaufen

Mehrere hundert Liter Klebstoff sind am Mittwoch von einem Lastwagen in Nürnberg auf die Straße gelaufen - und haben für erhebliche Verkehrsbehinderungen gesorgt. Der Fahrer des Sattelzuges habe auf dem Frankenschnellweg abrupt bremsen müssen, teilte die Feuerwehr am Abend mit. Er gab demnach später an, dass er von einem Auto geschnitten worden sei. Durch das Bremsen kam es auf der Ladefläche zu einer Kettenreaktion: Dutzende von Behältnissen mit Klebstoff stürzten um oder wurden beschädigt. Aus dem Lkw sei der flüssige Kleber dann auf die Straße gelaufen und habe sich dort verteilt, hieß es.

03. März 2022 - 05:49 Uhr | dpa

Nürnberg Feuerwehr, Polizei, Technisches Hilfswerk und der Servicebetrieb Öffentlicher Raum seien stundenlang mit der Reinigung der Fahrbahn beschäftigt gewesen. In der gesamten Stadt habe es Verkehrsbehinderungen gegeben. Die Feuerwehr nahm die havarierte Ladung auf und reinigte die Straße mit Bindemittel. Während der Bergungsarbeiten war der Frankenschnellweg in Fahrtrichtung Hafen für rund eine Stunde komplett gesperrt.