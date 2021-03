Hunderte Kilogramm schwerer Grenzstein gestohlen

Einen mehrere hundert Kilogramm schweren historischen Grenzstein haben Unbekannte in Oberfranken nach Angaben der Polizei gestohlen. Es handle sich um einen Sandstein aus dem Jahr 1770, der an einer Kreisstraße bei Großheirath (Landkreis Coburg) lag, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Am vergangenen Donnerstag habe ein Zeuge morgens gesehen, dass der Stein umgefallen war. Als Mitarbeiter des Kreisbauhofs ihn einige Stunden später wieder aufstellen wollten, sei er verschwunden gewesen. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls.

16. März 2021 - 12:49 Uhr | dpa

