Hunderte gedenken der Sendlinger Mordweihnacht

Nach zwei Corona-Jahren haben an Heiligabend erstmals wieder Hunderte Gebirgsschützen gemeinsam an die Sendlinger Mordweihnacht von 1705 erinnert. Vor dem Oberländerdenkmal im oberbayerischen Waakirchen (Landkreis Miesbach) versammelten sich an die 600 Gebirgsschützen in farbenprächtigen Uniformen, um an die Schlacht vor gut 300 Jahren zu erinnern. Die Teilnehmer stammten aus 47 Kompanien zwischen dem Chiemgau und dem Werdenfelser Land.

24. Dezember 2022 - 13:59 Uhr | dpa

Gebirgsschützen und Marketenderinnen nehmen in der Kirche St. Martin an einer Gedenkfeier für die Opfer der "Sendlinger Mordweihnacht" teil. © Sven Hoppe/dpa