Hunderte Feuerwehreinsätze nach Unwetter in Tschechien

Gewitter und starker Regen haben in Tschechien für Hunderte Feuerwehreinsätze gesorgt. Die Einsatzkräfte rückten aus, um Keller leer zu pumpen und Straßen wieder befahrbar zu machen, wie die Behörden am Dienstag mitteilten. Wegen beschädigter Stromleitungen waren rund 9000 Haushalte vorübergehend ohne Elektrizität. Besonders betroffen war der Landesteil Südmähren. In der Stadt Vyskov nahe Brno (Brünn) wurde ein Mann leicht verletzt, als eine Reklametafel auf sein Auto fiel. Der tschechische Wetterdienst rechnet im Laufe der Woche mit weiteren Gewittern, auch Hagel und Sturmböen seien möglich.

22. Juni 2021 - 11:11 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Prag © dpa-infocom, dpa:210622-99-93796/2