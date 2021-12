Hundehalter geht nach Unfall mit Hund auf Paketboten los

Weil ein Paketzusteller einen freilaufenden Hund angefahren hat, ist dessen Halter auf ihn losgegangen. Der 51-Jährige schlug im Landkreis Regensburg erst auf das Paket-Fahrzeug ein und anschließend dem 27-jährigen Paketboten die Beifahrertüre ins Gesicht, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Fahrer erlitt dadurch am Donnerstag eine leichte Verletzung. Er hatte nach Angaben der Polizei den Hund in Schierling in einer Kurve gestreift. Das Tier sei nicht verletzt worden. Gegen den 51-Jährigen wurde eine Strafanzeige wegen Körperverletzung erstattet.

10. Dezember 2021 - 14:10 Uhr | dpa

