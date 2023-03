Hund will Brotzeit schnappen und beißt Mädchen ins Gesicht

Mellrichstadt

Ein Hund hat einer Vierjährigen in einer Wohnung im unterfränkischen Landkreis Rhön-Grabfeld ins Gesicht gebissen. Das Mädchen erlitt eine Wunde und kam zur Versorgung in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Das Kind war am Dienstag in der Wohnung zu Besuch und spielte mit einem Sechsjährigen und dem Hund im Wohnzimmer. Unglücklicherweise hatte der Hund es laut Polizei auf die Brotzeit des Jungen abgesehen. Als das Mädchen dazwischen ging, biss der Vierbeiner zu und traf sie im Gesicht.