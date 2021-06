Hund greift Reh an: Mutmaßlicher Halter ermittelt

Nachdem ein Reh in Schwaben von einem Hund angegriffen worden ist, hat die Polizei den mutmaßlichen Halter des Tieres ermittelt. Zeugen machten Fotos des Hundes und leiteten diese an die Ermittler weiter, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Spur führte schließlich zu einem 34-Jährigen. Der Rottweiler war demnach weder angemeldet noch hätte der Mann ihn halten dürfen.

08. Juni 2021 - 09:41 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Ein Schild, auf dem "Polizei" steht, hängt an einer Wache. © Fabian Strauch/dpa/Symbolbild

Wolferstadt Der Angriff ereignete sich den Beamten zufolge Ende April. Damals hatten Zeugen beobachtet, wie der Hund ein Reh hetzte und sich in ihm verbiss. Das Wildtier wurde dabei schwer verletzt. Ein Jäger musste es daraufhin erschießen. Der 34-Jährige wurde angezeigt. © dpa-infocom, dpa:210608-99-904340/2