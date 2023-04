Hund beißt Seniorin ins Gesicht

Arnstein

Ein Hund hat in Arnstein (Landreis Main-Spessart) eine Seniorin angesprungen und hat ihr ins Gesicht gebissen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, musste die 84-Jährige am Ostersonntag schwer verletzt in ein Krankenhaus. Den Angaben zufolge wollte der Hundehalter mit seinen zwei Hunden der Rasse "Leonberger" zu einem Spaziergang aufbrechen, als die Frau an seinem Grundstück vorbeiging. Die Vierbeiner reagierten auf ihre Anwesenheit aggressiv, einer von ihnen sprang sie an. Der Halter konnte die Hunde schließlich von der Seniorin wegbringen. Auf den Hundehalter kommt nun eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung zu.