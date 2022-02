Hund beißt Deutschen Riesen tot

Naila

Ein entlaufener Hund hat einen Hasenstall in Oberfranken geöffnet und danach ein Tier getötet. Der Schäferhundmischling habe an dem Stall in Naila (Landkreis Hof) so lange an der Tür gekratzt, bis sich der Holzriegel löste und die Tür aufging, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Danach zerrte der Hund den Angaben zufolge einen Hasen der Kaninchenrasse Deutscher Riese aus dem Stall, biss ihn tot und lief davon. Der Hasenbesitzer hatte laut Polizei den Hund entdeckt, als es aber schon zu spät gewesen sei. Es sei bislang nicht bekannt, wem der Hund gehört. Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen des Vorfalls am Mittwoch.