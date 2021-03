Hühner in Bayern legen mehr als eine Milliarde Eier im Jahr

1,1 Milliarden Eier haben Hühner im Jahr 2020 in Bayern gelegt. "Damit hätte jeder Einwohner Bayerns im vergangenen Jahr mit 82 heimischen Eiern versorgt werden können", teilte das Landesamt für Statistik am Mittwoch in Fürth mit. Rund 60 Prozent der Eier stammten von Hühnern aus Bodenhaltung. Der Anteil der Bio-Produkte lag bei 17 Prozent. Die restlichen Eier stammten vor allem aus Freilandhaltung, ein geringer Anteil aus Betrieben mit Käfighaltung. Eine Henne legte laut der Statistik 2020 rund 290 Eier.

31. März 2021 - 10:40 Uhr | dpa

Legehennen stehen im Stall in einem Betrieb für die Produktion von Eiern. © Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild

München © dpa-infocom, dpa:210331-99-38344/2