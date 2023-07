Huber: Aktuell keine Debatte über Kanzlerkandidatur

CSU-Generalsekretär Martin Huber lehnt nach vielkritisierten Aussagen von CDU-Chef Friedrich Merz zum Umgang mit der AfD eine Debatte über die Frage der Kanzlerkandidatur derzeit ab. "Personalfragen sind keine Fragen, die jetzt diskutiert werden", sagte Huber am Dienstag im RTL/ntv-"Frühstart" auf eine entsprechende Frage. Für die CSU gehe es darum, mit voller Kraft auf die Wahlen in Bayern am 8. Oktober hinzuarbeiten. Dann ist Landtagswahl in Bayern. Die nächste reguläre Bundestagswahl steht im Herbst 2025 an.

25. Juli 2023 - 11:21 Uhr | dpa

CSU-Generalsekretär Martin Huber. © Peter Kneffel/dpa