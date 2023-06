Hotels verdienen Geld

Das Ende der Pandemie hat Hotels und Gasthöfen in Bayern einen kräftigen Umsatzanstieg beschert. Im April ist der Umsatz der bayerischen Beherbergungsbetriebe - einhergehend mit gestiegenen Übernachtungszahlen - im Vergleich zum Vorjahresmonat inflationsbereinigt um 9,7 Prozent gewachsen, wie das Statistische Landesamt in Fürth am Montag mitteilte. Die Zahl der Beschäftigten in der Hotellerie legte ebenfalls um fast zehn Prozent zu.

12. Juni 2023 - 11:12 Uhr | dpa

Der Eingang zu einem Hotel. © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Fürth Ausgenommen waren die Campingplätze mit einem inflationsbereinigten Umsatzminus von zwei Prozent - der April war bayernweit ein regnerischer Monat. Weniger erfreulich als für die Hoteliers verlief der Monat auch für die Gastwirte, deren reale Umsätze um 1,7 Prozent sanken.