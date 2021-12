Holzhütte in Flammen: Frau schwer verletzt

Neureichenau

Bei einem Feuer in einer Holzhütte in Niederbayern hat eine Frau schwere Verletzungen erlitten. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde die 39-Jährige im Schlaf von den Flammen überrascht. Sie konnte sich selbst ins Freie retten. Ein Anwohner, der den Brand in Neureichenau (Landkreis Freyung-Grafenau) am frühen Morgen ebenfalls bemerkt hatte, alarmierte die Feuerwehr. Diese konnte das Abbrennen der Hütte jedoch nicht mehr verhindern. Die Brandursache war den Angaben nach zunächst unklar, der Sachschaden mit 1000 Euro gering.