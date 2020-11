Holzfäller von Baum erschlagen

Wenzenbach

Ein 66 Jahre alter Mann ist in der Oberpfalz von einem Baum erschlagen worden. Der Mann war nach Polizeiangaben vom Mittwoch mit Holzfällarbeiten beschäftigt, als er von einem Baum getroffen wurde. Er erlitt bei dem Unglück am Dienstag bei Wenzenbach (Landkreis Regensburg) so schwere Verletzungen, dass ihm der Notarzt nicht mehr helfen konnte.