Holetschek will für Pflegeberufe begeistern

Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) hat auf die dramatische Lage in der Pflege aufmerksam gemacht. "Wir brauchen dringend mehr Pflegekräfte", sagte der CSU-Politiker am Sonntag in München. Große Hoffnungen setzt er in die generalistische Pflegeausbildung, die den Beruf attraktiver machen soll und die Absolventen auf alle Versorgungsbereiche von der Kranken- und Altenpflege bis zur Arbeit mit Kindern vorbereitet. Aktuell absolvierten rund 12.400 Menschen diese Ausbildung, der erste Jahrgang werde im April abschließen, erklärte der Minister.

15. Januar 2023 - 09:47 Uhr | dpa

Klaus Holetschek (CSU), Gesundheitsminister von Bayern, nimmt an einer Pressekonferenz teil. © Sven Hoppe/dpa/Archivbild

München Holetschek verwies in diesem Zusammenhang auch auf die Kampagne "Neue Pflege - Eine Ausbildung", die über soziale Medien junge Menschen für Pflegeberufe begeistern soll. Herzstück sei das interaktive Quiz "Pflegendär", bei dem die Teilnehmer spielerisch die Ausbildung kennenlernen könnten.