Holetschek fordert "Notbremse" für Cannabis-Pläne

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek hat von der Bundesregierung einen sofortigen Stopp ihrer Pläne zur Cannabis-Legalisierung gefordert. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) dürfe Kritik von Ärzten, Deutschem Richterbund und der Gewerkschaft der Polizei an dem Vorhaben nicht ignorieren, sagte der CSU-Politiker am Mittwoch in München. "Wenn Lauterbach immer noch nicht zur Vernunft kommt, muss Bundeskanzler Scholz die Notbremse ziehen und den aberwitzigen Legalisierungs-Kurs stoppen."

16. August 2023 - 11:05 Uhr | dpa

Eine Cannabispflanze wächst in einem Blüteraum eines Pharmaunternehmens. © Sebastian Kahnert/dpa