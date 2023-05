Hoher Schaden und zwei Verletzte nach Zusammenstoß auf A9

Lenting

Rund 120.000 Euro Schaden sind bei einem Zusammenstoß zweier Autos auf der Autobahn 9 bei Lenting (Landkreis Eichstätt) entstanden. Die 50 und 55 Jahre alten Fahrer kamen mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser, wie ein Polizeisprecher am Samstag sagte. Wegen widersprüchlicher Aussagen war zunächst unklar, wie es am Freitagmittag zu dem Unfall kam. Die A9 wurde in Richtung München kurzzeitig voll gesperrt, der Verkehr staute sich auf etwa 10 Kilometern Länge.