Hoher Schaden nach Dachstuhlbrand bei Augsburg

Bei einem Dachstuhlbrand in Königsbrunn (Landkreis Augsburg) ist ein Schaden von bis zu 150.000 Euro entstanden. Das Feuer brach am Dienstagabend aus, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch mitteilte. Die neun Bewohner des Hauses blieben unverletzt. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

06. Oktober 2021 - 06:59 Uhr | dpa

