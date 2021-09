Hoher Schaden nach Brand in Schnellrestaurant

Ein Feuer hat in einem Schnellrestaurant in Prien am Chiemsee einen Schaden in sechsstelliger Höhe angerichtet.

25. September 2021 - 11:29 Uhr | dpa

Das Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Feuerwehrfahrzeugs. © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Prien Der Brand war am frühen Samstagmorgen ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Als die Feuerwehr kurz nach der Benachrichtigung gegen 3.45 Uhr eintraf, habe ein Gebäudeteil schon komplett in Flammen gestanden. Verletzt wurde niemand, die Brandursache war zunächst unklar. Die Kriminalpolizei Rosenheim hat die Ermittlungen aufgenommen. © dpa-infocom, dpa:210925-99-354101/2